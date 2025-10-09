Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Corradini: "Ho scelto Ascoli per la piazza, ma anche perché qui posso riconfermarmi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 17:19Serie C
Luca Bargellini

Arrivato a titolo definitivo dallo Spezia la scorsa estate dopo che nella scorsa stagione aveva già militato in C con la maglia della Ternana, Giovanni Corradini, centrocampista classe 2002, sta adesso scoprendo sempre di più la realtà di Ascoli.

Queste, in merito, le sue parole nella conferenza stampa odierna in casa bianconera: “Ho scelto l’Ascoli perché è una bellissima piazza, dopo l’ultima stagione alla Ternana volevo riconfermarmi e, anzi, spero proprio di migliorare ancora. Quando sono arrivato mi sono trovato subito benissimo, non avevo fatto il ritiro, ma, con l’aiuto di Mister e staff, oggi sono quasi al top della condizione. Sono venuto qui per giocarmi le mie chance, penso a farmi trovare pronto e a dare il 100% ogni volta che il Mister mi chiamerà in causa, c’è una sana competizione e questo fa solo bene. Il modulo che utilizziamo col centrocampo a due mi piace molto, è ideale per rientrare, provare il tiro e fare l’imbucata.

Non so se ho punti di forza o di debolezza, ma sono sicuro che si possa migliorare su tutto e lo staff lavora con noi per questo.

Il Pontedera è una squadra di categoria, ma, se facciamo in campo quello che proviamo in settimana, credo che abbiamo grandi chance per vincere, anche se questo lo dirà solo il campo.

Ascoli è una piazza bellissima, a livello calcistico e non, ha superato le aspettative, sono contentissimo della scelta fatta. Quando faccio una passeggiata in centro sento l’attaccamento delle persone e la prima volta al Del Duca ho sentito un calore incredibile. Posso promettere che darò il 100% insieme ai compagni per vincere tutte le partite, abbiamo una base per farlo, ma in un campionato ci sono molti momenti, vedremo alla fine”.

