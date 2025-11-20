Il passaggio di proprietà del Rimini resta ancora bloccato: Di Matteo in attesa della Pec

Secondo quanto riportato dal Corriere Romagna, la trattativa per il passaggio di proprietà del Rimini al gruppo guidato da Nicola Di Matteo resta bloccata, e lo stallo inizia a creare tensioni.

Ieri il rappresentante legale Antonio Buscemi ha avuto nuovi contatti sia con il gruppo Di Matteo sia con la proprietaria uscente Giusy Anna Scarcella, ma la situazione non si è ancora sbloccata. Il nodo principale resta l’attesa della Pec decisiva da parte del Tribunale di Milano: finché non arriva, la vecchia proprietà non può considerarsi formalmente fuori e il nuovo gruppo non può prendere pieno controllo del club.

Circolano voci non confermate su un possibile incontro tra Buscemi, il sindaco revisore Sauro Cancellieri e la Building per fare chiarezza sui conti del Rimini. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali.

Intanto Di Matteo e i suoi collaboratori, costretti a restare in albergo senza poter operare concretamente, iniziano a manifestare una certa insofferenza per i ritardi. Tra le ipotesi circola anche un intoppo legato al pagamento delle spese di custodia del sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Milano: si tratterebbe di poche migliaia di euro, una cifra troppo esigua per giustificare uno stop così prolungato, a meno che non entrino in gioco questioni di principio o di orgoglio.

Nonostante la crescente frustrazione, rimane alta la fiducia che la pratica si chiuda positivamente entro questa settimana, anche perché Di Matteo ha già versato 220 mila euro per rilevare le quote di Alfredo Rota, un segnale concreto che rende improbabile un ritiro definitivo dalla trattativa.

Per ora, conclude il quotidiano locale, il Rimini resta sospeso in una sorta di «terra di nessuno», situazione che non giova né alla società né ai tifosi.