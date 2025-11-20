Rimini, nuovo allarme mercato: Longobardi e Lepri a rischio partenza
“Rimini, si rischia un’altra diaspora a gennaio. Sarà difficile trattenere i giocatori migliori, a partire da Longobardi e Lepri”. Così titola oggi il QS-Il Resto del Carlino, lanciando un campanello d’allarme che in città fa inevitabilmente rumore.
Nelle pagine interne si parla apertamente di un rischio concreto: “Il Rimini rischia un’altra diaspora. I ‘reduci’ potrebbero cambiare aria”. Con il mercato invernale ormai alle porte e una situazione societaria ancora nebulosa, trattenere i pezzi pregiati sarà complicato.
Il giornale ricorda come l’ultimo giorno del mercato estivo abbia lasciato cicatrici ancora vive: una vera e propria fuga, “tutti insieme”, dei giocatori più rappresentativi. Il timore è che la storia possa ripetersi.
Se Longobardi e Lepri ricevessero offerte importanti, difficilmente il club potrebbe fare muro, soprattutto senza una proprietà stabile alle spalle. E a gennaio, nel pieno della stagione, perdere altri titolari potrebbe avere ripercussioni pesanti sul cammino dei biancorossi, già scossi dalle tensioni extra campo.
