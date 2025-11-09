Cosenza, Buscè: "La squadra sta crescendo, ma non possiamo permetterci distrazioni"

Dopo il successo contro il Casarano, il tecnico del Cosenza Antonio Buscè ha commentato in conferenza stampa: "Ci sono momenti nelle partite in cui si soffre, fa parte delle dinamiche del gioco - riporta CosenzaChannel.it -. Quando parlo di equilibrio, mi riferisco proprio a questo. Tutti vorrebbero vedere la squadra comandare il gioco per cento minuti, offrire sempre spettacolo, ma fisicamente non è possibile. Nessuno lo fa, tanto meno con l’intensità che ci mettiamo noi.

La differenza oggi l’abbiamo fatta nel momento del 2-1, ma c’è un dato che non mi piace. Ogni volta che la palla va in angolo prendiamo gol, ed è già successo tre volte nell’ultimo periodo. È un segnale su cui dobbiamo lavorare, cercando di migliorare le letture collettive. La squadra sta crescendo, ma non possiamo permetterci distrazioni. Dobbiamo restare concentrati, perché le partite si vincono anche con la testa".