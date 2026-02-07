Buscè: "Baez esempio di cosa ci serve: ragazzi che vogliono il bene del Cosenza"

Reduce dalla vittoria nello scontro diretto contro la Casertana. il Cosenza di Antonio Buscè si appresta ad affrontare la gara sul campo del Giugliano.

Queste le parole del tecnico dei Lupi nella consueta conferenza stampa della vigilia: “Ci sono stati cambiamenti da parte nostra ma anche negli avversari - riporta TifoCosenza -. Il Giugliano ha fatto innesti importanti in attacco. Ci aspettiamo una partita difficile, del resto lo sono tutte e ognuna ha le sue particolarità”.

“Anche noi abbiamo cambiato qualcosina. Sono arrivati nuovi giocatori, tra i quali Baez che è una vecchia conoscenza per Cosenza. È un calciatore importante, lo dobbiamo mettere in condizione di mettere minuti nelle gambe. Sta comunque già dimostrando la sua qualità, anche come persona è molto disponibile. A noi serve questo, ragazzi volenterosi che vogliono fare il bene del Cosenza. Il nome non serve. Vedi Moretti, Pintus, sono ragazzi che fanno le cose in maniera intensa, che danno il massimo”.