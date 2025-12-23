Cosenza, Buscé: "Mi aspetto un mercato importante da parte della società, sono fiducioso"

Antonio Buscé, tecnico del Cosenza, è intervenuto durante la puntata di 11 in Campo, format di LaC TV. Queste le sue parole riportate da Lacnews24.it: "La panchina è un po' corta e in questo momento siamo arrivati stanchi, inoltre a queste difficoltà si sono aggiunti i pesanti infortuni di gente che era ed è parte integrate del progetto, penso a Cimino che si è fatto male al ginocchio e stagione quasi finita, senza dimenticare che era l'unico terzino di ruolo e, per forza di cose, stiamo adattando Cannavò che non ha mai fatto questo ruolo finora.

Per quel che riguarda il mercato, sono molto fiducioso sul fatto che la proprietà faccia qualcosa di importante, anche perché ho parlato con il presidente e ho notato tanto entusiasmo. Penso si farà qualcosa di importante per completare la rosa"