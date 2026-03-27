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Floro Flores...in un girone. A Cosenza il primo ko, contro il Cosenza la possibile B del Benevento

Floro Flores...in un girone. A Cosenza il primo ko, contro il Cosenza la possibile B del BeneventoTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Claudia Marrone
Oggi alle 10:48Serie C
Claudia Marrone

Un girone fa, esattamente il 23 novembre 2025. Poco più di quattro mesi fa. Era quello il giorno in cui Antonio Floro Flores trovava la sua prima sconfitta alla guida del Benevento, squadra che gli era stata affidata solo una settimana prima, dopo l'esonero di mister Gaetano Auteri; un ko che arrivata in casa del Cosenza, 2-1 il finale, e una sconfitta che ha dato poi il là a un periodo esaltante, stoppato leggermente nel precedente turno di campionato, quando è arrivato il 2-1 patito a Monopoli.

Ora, o meglio, domenica alle 12.30, l'occasione del riscatto, perché Floro Flores e i suoi possono far pagare molto caro - sportivamente parlando - quel ko dell'andata ai lupi calabresi. Del resto, i sanniti, hanno tutto l'interesse per farlo, non perché la priorità sia vendicarsi del Cosenza, quanto perché una vittoria potrebbe significare la promozione in Serie B con quattro turni di anticipo rispetto al termine della regular season; certo, non tutto dipende dai campani, la lotta a distanza con il Catania dirà molto. Per poter infatti festeggiare, il Benevento non solo deve pensare a battere il Cosenza domenica, ma deve anche sperare, domani, in una non vittoria dei siciliani in quel di Latina. Due giorni da vivere quindi con il fiato sospeso.

Ma tutto potrebbe racchiudersi in un girone, da quella prima sconfitta a una vera e propria rinascita, che potrebbe anche consacrare al grande calcio un allenatore che, senza troppi fronzoli e parole, ha dimostrato di poter dire la sua. Riportando entusiasmo, coesione, spirito di squadra e Serie B al e a Benevento.

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