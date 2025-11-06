TMW
Foggia, caccia al tecnico dopo l'addio di Delio Rossi: spunta il nome di Cinelli
TUTTO mercato WEB
Dopo l'addio di Delio Rossi (CLICCA QUI), il Foggia è alla ricerca di un nuovo allenatore per i satanelli. Secondo quanto raccolto da TMW l'idea del Foggia è quella di affidare la squadra ad un giovane promettente e il nome al momento in cima al taccuino del club è quello dell'ex capitano e bandiera del Vicenza Antonio Cinelli, oggi vice allenatore dell’Under-17 del Modena.
Altre notizie Serie C
Rimini, parla il legale rappresentante del tribunale: "Non risultano trattative formali per cessione"
Editoriale di Ivan Cardia Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
Le più lette
1 Spalletti, recuperare quei due vale più dello scudetto. Perché nessuno vuole Milan-Como a Perth: due grossi equivoci e una possibile occasione persa
4 Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Fiorentina, per la firma di Vanoli servirà aspettare almeno domani: i dettagli del contratto del tecnico
Oggi la risoluzione di Vanoli col Torino, poi la firma con la Fiorentina: i dettagli e tutte le ultime
Serie A
Serie B
Serie C
Rimini, parla il legale rappresentante del tribunale: "Non risultano trattative formali per cessione"
Pronostici
Calcio femminile