TMW Foggia, caccia al tecnico dopo l'addio di Delio Rossi: spunta il nome di Cinelli

Dopo l'addio di Delio Rossi (CLICCA QUI), il Foggia è alla ricerca di un nuovo allenatore per i satanelli. Secondo quanto raccolto da TMW l'idea del Foggia è quella di affidare la squadra ad un giovane promettente e il nome al momento in cima al taccuino del club è quello dell'ex capitano e bandiera del Vicenza Antonio Cinelli, oggi vice allenatore dell’Under-17 del Modena.