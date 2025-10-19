Foggia, Rossi: "Non credevo avremmo reagito così dopo Crotone. Visto l'atteggiamento giusto"

Ai microfoni di Foggia TV, il tecnico rossonero Delio Rossi ha commentato il successo contro il Casarano: "La squadra è giovane e ha bisogno di fiducia. Non credevo avremmo reagito così dopo Crotone, pur sapendo questi ragazzi possano dare tanto e infatti mi aspetto ancora di più da loro. Oggi ho visto l’atteggiamento giusto.

Casarano? Durante la settimana abbiamo lavorato anche per limitare il loro estro e per fermare i loro giocatori, hanno qualità. Siamo giovani, come detto, è normale avere alti e bassi e bisogna saperli gestire. Mi ha fatto molto piacere vedere i tifosi sugli spalti: loro vogliono una squadra con questo atteggiamento, anche nelle sconfitte. Tutti sono capaci di vincere, ma ciò che conta davvero è come ci comportiamo in campo".