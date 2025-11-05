Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Roma, Gasperini: "Contro i Rangers sarà dura. Turnover? Si riposa a casa"

Roma, Gasperini: "Contro i Rangers sarà dura. Turnover? Si riposa a casa"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 18:47Serie A
Marco Campanella

Dopo la sconfitta contro il Milan in Serie A, per la Roma è già tempo di pensare all'Europa League: domani alle 21.00, i giallorossi saranno ospiti dei Rangers per la quarta giornata della Fase Campionato all'Ibrox Stadium. Alle 18.30 odierne, Gian Piero Gasperini parlerà del match in conferenza al fianco di Gianluca Mancini. Diretta testuale a cura di TMW.

18.10 - A breve la conferenza stampa di Gasperini.

18.30 - Inizia la conferenza stampa.

Come sta Dovbyk? Questo sarà il mento decisivo per dimostrare di essere l'attaccante della Roma?
"Per fortuna non è tra quelli infortunati, quindi è a disposizione. Non siamo in un momento decisivo, in senso assoluto. Ogni momento ha la sua importanza, quindi anche questo è importante domani per l'Europa League".

Che gara si aspetta?
"Quando vieni a giocare su questi campi le partite sono sempre molto difficili, trovi degli ambienti molto carichi, molto caldi, con squadre molto dinamiche. Dei Rangers abbiamo visto queste ultime due partite, dopo il cambio di allenatore: sono state due ottime gare. Quindi ci aspettiamo una partita sotto l'aspetto atletico molto impegnativa. Dovremmo stare molto bene e essere molto bravi per fare una buona gara".

Si può credere ancora di rientrare nelle prime 8?
"Intanto, bisogna conquistare l'ingresso. Senza pensare troppo in avanti, ma bisogna prima conquistare quello che è possibile. Chiaramente le due partite in casa ci costringono ad avere molta attenzione, perché nelle prossime cinque partite bisogna vincerne almeno tre per raggiungere prima di tutto la qualificazione. Le partite sono tutte molto complicate e difficili, perché in Europa ci sono squadre che sono molto preparate. Abbiamo visto che per tutto il calcio italiano ci sono difficoltà a giocare su ritmi che in Europa sono sicuramente diversi rispetto al nostro campionato".

La sua Roma crea tanto ma segna poco: contro il Milan avete creato gi stessi xG di Atalanta-Bayer Leverkusen 3-0... La preoccupa il dato della fase realizzativa?
"La partita è diversa, nella finale vai in vantaggio, alla seconda occasione fai 2-0 ed è chiaro che la partita, non si possono comparare partite. Quando sei in vantaggio magari è diverso, così come quando vinci. Però, è evidente che abbiamo una percentuale realizzativa in questo momento inferiore rispetto a quello che produciamo. Dobbiamo lavorare su quello, già il fatto di essere spesso in queste ultime gare pericolosi e riusciamo a creare diverse situazioni, è qualcosa di positivo. Sarebbe preoccupante non fosse così...".

Sul gol subito a Milano?
"Perché non rimproverate Pavlovic? Sennò allora teniamo sempre i difensori indietro... e poi comunque non era una situazione così pericolosa e dove non eravamo così messi male, assolutamente. Guardate cosa fa Pavlovic, da difensore di sinistra, guardate da dove parte. Non sempre si può spiegare tutto, bisogna avere anche un po' di coraggio".

Ha in mente un po' di turnover? Forse per far riposare qualcuno...
"Sono concentrato sulla partita di domani, perché questa è un'altra competizione, e poi la partita di domenica e ci penseremo domenica, perché dovrei pensare per riposare, non è la nostra mentalità... Cosa intendiamo per riposare? Scusi, per qual motivo dobbiamo riposare? Stanotte riposiamo, domani quando si gioca non riposiamo. Faccio fatica a entrare in questa logica del riposo. Se qualcuno sta bene… Se intende il turnover, magari che può giocare anche qualche altro giocatore per valutarlo o perché magari in questo momento sta bene, allora è diverso. Per riposare proprio... Si riposa a casa. Chi giocherà lo vedremo domani. Sicuramente non giocherà Dybala, sicuramente non giocherà Bailey, non giocherà... Wesley? Vediamo... Siamo in 18, con 17 giocatori di movimento dato che abbiamo aggregato Romano, più i portieri. Siamo in tanti".

Possiamo rivedere El Aynaoui più avanzato?
"Sì, potremmo. Siamo un po' risicati in quella zona di campo... a me piace quando gioca 20 metri più indietro, però può giocare anche più avanti. Le sue caratteristiche gli permettono di ricoprire entrambi i ruoli".

Forse Soulé dipende troppo da Dybala?
"Secondo me no, però uno può pensare come vuole. Soulé ha fornito delle ottime prestazioni. Poi dopo bisogna anche comprendere che per gli attaccanti non è sempre facile dare continuità di alte prestazioni. Lui ha giocato sempre. Qualche volta magari ha dato la sensazione di essere un po' più stanco. In quel caso lì è stato sostituito, ma poi ha rigiocato le partite successive. Comunque rappresenta un valore per questa squadra. Non credo che dipenda troppo da Dybala, anzi. Dybala è un riferimento tecnico importante che aiuta non solo per se stesso, ma aiuta anche a giocare bene quelli che gli sono vicini. Questa è un po' la caratteristica dei giocatori forti".

18.47 - Termina la conferenza stampa.

Articoli correlati
Roma, Mancini ammette: "Mi piace il calcio propositivo di Gasp, siamo in un percorso"... Roma, Mancini ammette: "Mi piace il calcio propositivo di Gasp, siamo in un percorso"
Roma, Gasperini sdrammatizza: "Rigori sbagliati? Chiederemo 3 punizioni..." Roma, Gasperini sdrammatizza: "Rigori sbagliati? Chiederemo 3 punizioni..."
Roma, Mancini: "Mi diverto con Gasperini, mi trovo bene in ogni ruolo" Roma, Mancini: "Mi diverto con Gasperini, mi trovo bene in ogni ruolo"
Altre notizie Serie A
Chelsea shock, sotto 1-2 in casa del Qarabag. Il Pafos regge: Champions League, i... Chelsea shock, sotto 1-2 in casa del Qarabag. Il Pafos regge: Champions League, i parziali
Il vice di Mazzarri al Napoli, Frustalupi: "Supercoppa con la Juve? Rubata" Il vice di Mazzarri al Napoli, Frustalupi: "Supercoppa con la Juve? Rubata"
Mandragora conferma: "Accordo sul rinnovo con la Fiorentina. Sento questa città come... Mandragora conferma: "Accordo sul rinnovo con la Fiorentina. Sento questa città come casa"
Roma, Mancini ammette: "Mi piace il calcio propositivo di Gasp, siamo in un percorso"... Roma, Mancini ammette: "Mi piace il calcio propositivo di Gasp, siamo in un percorso"
Scaroni: "Inchiesta su San Siro? Un venticello. Con l'Inter 70 anni di felice convivenza"... Scaroni: "Inchiesta su San Siro? Un venticello. Con l'Inter 70 anni di felice convivenza"
Roma, Gasperini sdrammatizza: "Rigori sbagliati? Chiederemo 3 punizioni..." Roma, Gasperini sdrammatizza: "Rigori sbagliati? Chiederemo 3 punizioni..."
Fiorentina, prende quota l'ipotesi Paolo Vanoli: l'ex Torino adesso è in pole TMWFiorentina, prende quota l'ipotesi Paolo Vanoli: l'ex Torino adesso è in pole
Fiorentina, Galloppa: "Ho cercato di portare serenità e leggerezza nella testa" Live TMWFiorentina, Galloppa: "Ho cercato di portare serenità e leggerezza nella testa"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Le più lette
1 Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
2 Goretti ci prova per il ritorno di Mancini alla Fiorentina. Alternative Palladino e Vanoli
3 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
4 Koopmeiners taglia con il passato, anche a parole. Lui nella Juventus si vede difensore
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 novembre
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, prende quota l'ipotesi Paolo Vanoli: l'ex Torino adesso è in pole
Immagine top news n.1 Fiorentina, prime parole di Galloppa: "Se è un sogno non svegliatemi. Voglio riportare entusiasmo"
Immagine top news n.2 Il Milan chiude il bilancio in attivo di 2.9 milioni. Le plusvalenze hanno fatto la differenza
Immagine top news n.3 Ora è ufficiale: San Siro diventa di proprietà di Inter e Milan. Il comunicato congiunto
Immagine top news n.4 Goretti ci prova per il ritorno di Mancini alla Fiorentina. Alternative Palladino e Vanoli
Immagine top news n.5 Genoa, accelerata De Rossi: sarà lui il nuovo tecnico rossoblù che sostituirà Vieira
Immagine top news n.6 Napoli, l'Europa resta un cruccio e il calendario spaventa: come si complica il cammino Champions
Immagine top news n.7 Vlahovic ingrana, la Juventus ancora no. La pareggite bianconera non risparmia neanche Spalletti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.2 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.3 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.4 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie D n.1 Morrone: "A breve si dovrebbe avere contratto federale per Ds e collaboratori in LND"
Immagine news Altre Notizie n.2 Antonio Conte e i motivi della poca resa in Europa secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Cagni: "Ecco quale è stata la mossa chiave di Allegri al Milan"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Massimo Calvelli entra nel CdA. Ecco la nuova composizione
Immagine news Serie A n.2 Chelsea shock, sotto 1-2 in casa del Qarabag. Il Pafos regge: Champions League, i parziali
Immagine news Serie A n.3 Il vice di Mazzarri al Napoli, Frustalupi: "Supercoppa con la Juve? Rubata"
Immagine news Serie A n.4 Mandragora conferma: "Accordo sul rinnovo con la Fiorentina. Sento questa città come casa"
Immagine news Serie A n.5 Roma, Mancini ammette: "Mi piace il calcio propositivo di Gasp, siamo in un percorso"
Immagine news Serie A n.6 Scaroni: "Inchiesta su San Siro? Un venticello. Con l'Inter 70 anni di felice convivenza"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 I libri di #ioleggoperché negli stadi della Serie B: l'iniziativa promossa per la 12ª giornata
Immagine news Serie B n.2 "Ma quant'è bello quando segna Tiritiello". Il bomber dell'Entella che fa...il difensore
Immagine news Serie B n.3 Bari, lesione di alto grado al retto femorale per Darboe: già al via il percorso di recupero
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Yeboah: “Affamati e arrabbiati, con la Sampdoria vogliamo tornare a vincere”
Immagine news Serie B n.5 Modena, Consolati svela il suo rimpianto di mercato: “Eravamo ad un passo da Savona"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Pasciuti: "Serve maggior attenzione degli arbitri verso il nostro torneo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, buone notizie in vista della Vis Pesaro. Torna ad allenarsi in gruppo D'Alterio
Immagine news Serie C n.2 Foggia, Rossi verso le dimissioni: alla base della scelta, i rapporti tesi con Canonico?
Immagine news Serie C n.3 Arezzo, Eklu si racconta: “Il numero conta poco, la forza viene dal gruppo e dai tifosi”
Immagine news Serie C n.4 Serie C, la programmazione delle gare dalla 17ª alla 20ª giornata di campionato
Immagine news Serie C n.5 Rimini, il cielo si fa sempre più buio: arrivano i primi decreti ingiuntivi
Immagine news Serie C n.6 Tenkorang uomo in più del Ravenna: "Ora mi conoscono, ma non mi arrendo mai"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Kairat Almaty, Chivu vuole la quarta vittoria per blindare la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Sporting
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Wullaert: "Spogliatoio sano, c'è voglia di crescere e vincere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
Immagine news Calcio femminile n.6 Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?