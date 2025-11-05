Lecce, seduta verso il Verona: assente solo Jean, in due hanno svolto lavoro personalizzato
Il Lecce è tornato in campo per proseguire nella preparazione della prossima sfida contro il Verona in programma al Via del Mare nella giornata di sabato 8 novembre alle ore 15. Di seguito il comunicato del club salentino in merito alla seduta odierna:
"Squadra impegnata oggi pomeriggio in una seduta di allenamento al Centro Sportivo di Martignano. In vista della gara di sabato con il Verona era assente Jean, mentre Pérez e Pierret hanno proseguito con il lavoro personalizzato. Domani mattina è in programma un allenamento a Martignano".
