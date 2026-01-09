Ufficiale
Foggia, De Simone e Pellegrino scendono in D. Entrambi con la formula del prestito
TUTTO mercato WEB
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Foggia comunica una doppia cessione verso la Serie D, con Giuseppe Pellegrino e Luca De Simone che andranno a trovare maggior minutaggio in suddetta categoria: il primo passa all'Heraclea, il secondo al Manfredonia.
Ecco la nota:
"Il Calcio Foggia 1920 comunica il trasferimento temporaneo dei calciatori rossoneri Giuseppe Pellegrino e Luca De Simone
Pellegrino, centrocampista classe 2004, vestirà la casacca dell’Heraclea. De Simone, portiere classe 2006, indosserà la maglia del Manfredonia calcio 1932 dopo aver iniziato la stagione al Taranto.
Ad entrambi va l’in bocca a lupo per il prosieguo della stagione sportiva".
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Le più lette
2 Ride solo l'Inter. Ed è un sorriso inaspettato. Il mercato deciderà come poche altre volte il destino della Serie A: Gasp, rabbia e regali in arrivo. L'Atalanta comprerà con le cessioni degli esuberi. Juve, l'acquisto lo ha fatto Spalletti
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile