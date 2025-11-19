Giana Erminio, primo gol per il talento Gabbiani: "Vivo per questo, pronto a giocarmi le mie carte"

Giacomo Gabbiani, giovane attaccante della Giana Erminio, ha finalmente trovato il suo primo gol stagionale, ieri sera nel posticipo vinto dai biancazzurri per 3-0 sul campo della Pergolettese. "Quanto è importante per me? Tantissimo - ha spiegato in sala stampa la punta 19enne. - Ho sempre detto che sono un attaccante e vivo per il gol. Sono contento che sia arrivato, soprattutto perché ha portato i tre punti alla squadra. Sapevo che quest’anno sarebbe stato più difficile rispetto alla Primavera, ma sto affrontando questo momento con serenità. Adesso mi sono sbloccato e vediamo cosa succederà andando avanti".

Un gol di ottima fattura: freddezza pura, evitato il portiere con una finta secca. "Mi piace quel tipo di giocata. Ho visto lo spazio per sterzare, ho mandato fuori tempo il portiere e ci ho provato. È venuta bene".

Ma quanto è stato complicato questo approccio al calcio dei grandi? "Mi ero preparato mentalmente, sapevo che sarebbe stato tutto diverso. All’inizio ho avuto qualche acciacco fisico e ho dovuto capire come si gioca a questi livelli: come mettere in difficoltà gli avversari sfruttando i miei punti forti. Pian piano sto prendendo la mano, sto crescendo fisicamente e tatticamente. Giocare aiuta più di ogni altra cosa e adesso sono pronto a giocarmi tutte le chance che mi verranno date".