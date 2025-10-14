Nel radar della Serie A - Giacomo Gabbiani, il piccolo Toro pronto all'esame della Serie C
La Serie C è il banco di prova ideale per i bomber di domani, e la Giana Erminio si è assicurata uno dei giovani attaccanti più prolifici del panorama giovanile italiano: Giacomo Gabbiani. Classe 2006 e di proprietà della Cremonese, l'attaccante è arrivato a Gorgonzola in prestito per affrontare il suo primo vero campionato professionistico. Su di lui poggiano le grandi aspettative della Cremonese, che lo ha mandato in una piazza tranquilla per crescere e misurarsi con i "grandi".
Le qualità: punta centrale e istinto da "Toro"
Gabbiani è principalmente è una prima punta, ruolo che svolge con un'intensità agonistica notevole, tanto da essere stato paragonato, per attitudine e fame di gol, a un "piccolo Lautaro Martinez" negli anni della Primavera. Nonostante un'altezza non elevatissima (169 cm), Gabbiani è un attaccante estremamente efficace. Vanta un eccezionale timing nel salto che gli permette di primeggiare nei duelli aerei, oltre a una capacità balistica e una cattiveria agonistica che lo rendono famelico in area di rigore.
Il percorso: a Gorzonzola il primo impatto con i grandi
Dopo aver fatto il suo esordio in Serie B con la Cremonese, la Serie C è il passo logico per la sua crescita. Il campionato di terza serie è il contesto giusto che metterà alla prova la sua abilità nel trovare spazio e convertire le occasioni.
Giacomo Gabbiani, la sua scheda
Nato il: 19 giugno 2006
Nazionalità: italiano
Posizione: attaccante
Piede: destro
Squadra attuale: Giana Erminio
Scadenza: 30 giugno 2026 (prestito), 30 giugno 2027 (Cremonese)
