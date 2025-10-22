Roma, Celik: "Sono contento qui e lavoro duramente ogni giorno per migliorare"
Intervistato da Sky Sport, il difensore giallorosso Mervan Celik ha parlato del suo momento tra presente e futuro: "Gasperini vuole che giochiamo duri, aggressivi e attaccando bene. Questo aiuta per non subire gol. La rete contro l'Inter? L'abbiamo analizzata: abbiamo capito cosa dovevamo fare, spero non ricapiti più. Il mio contratto scade nel 2026, sono contento a Roma e lavoro duramente ogni giorno. Sono concentrato sul campo e penso a fare sempre belle prestazioni".
Sul Viktoria Plzen: "È una squadra forte, hanno giocatori veloci in attacco. Dobbiamo stare attenti e vincere questa partita"
