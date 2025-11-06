Situazione insostenibile. Giammarioli lascia il Rimini: "Mancano presupposti per andare avanti"

Un contratto mai depositato, anche se l'operato era stato effettivo, perché Stefano Giammarioli - che era stato nominato Direttore Generale e Sportivo - a salvare il Rimini ci aveva provato: ma le cose non sono andate come previsto. Anzi, oggi sono arrivati ulteriori tre punti di penalizzazioni, con il club che si trova quindi con un -15 in classifica (divenuto -4 grazie al lavoro di mister Filippo D'Alesio e la squadra). E alla luce di tutto questo, e di una soluzione che sembra impossibile, ecco che Giammarioli ha fatto sapere di lasciare il club.

Riportiamo la sua lettera aperta, giunta anche alla nostra redazione:

"Con grande dispiacere comunico la mia decisione di lasciare il Rimini Calcio.

È una scelta sofferta, maturata dopo un’attenta riflessione, ma al momento non ci sono purtroppo i presupposti per poter proseguire insieme questo percorso.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla società, al Mister, allo staff tecnico e a tutti i miei compagni di squadra per il tempo condiviso, l’impegno quotidiano e le emozioni vissute.

Un ringraziamento particolare va anche al segretario Bellantoni, al team manager Gatta e al magazziniere Elio inoltre all' ex responsabile del settore giovanile Tamai e alla sua squadra operativa, che hanno sempre svolto il loro lavoro con serietà e dedizione, nonostante un ambiente lavorativo non sempre facile.

Un pensiero speciale va infine ai tifosi del Rimini, che con passione e affetto hanno sempre sostenuto la squadra in ogni momento: il vostro calore resterà per me un ricordo indelebile.

Con affetto e riconoscenza".