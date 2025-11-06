Fiorentina, Sohm non si nasconde: "Momento difficile, dobbiamo alzare il livello"

Il centrocampista della Fiorentina Simon Sohm ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match contro il Mainz perso per 2-1 e valido per la League Phase di Conference.

Quanto fa male, soprattutto per voi?

"Fa male, in questo momento anche se giochiamo meglio fanno sempre gol contro di noi. Momento difficile, dobbiamo fare meglio".

In dei momenti della partita sono riaffiorate delle paure?

"Paura non lo so, ma si vede che tutti abbiamo un momento non semplice. Se l'avversario fa un po' di pressione, è difficile per noi giocare. Dobbiamo alzare il livello".

Da padroni dal campo a troppo dietro: cosa paralizza la squadra?

"Non lo so, è difficile. Abbiamo giocato anche bene, ma il momento è difficile. Anche se vinciamo 1-0, se c'è pressione diventa difficile".