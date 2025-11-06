Lazio, Romagnoli verso il forfait con l'Inter: Sarri ha già scelto il sostituto

Buone notizie in casa Lazio dopo la paura vissuta nella sfida contro il Cagliari. Alessio Romagnoli, costretto a lasciare il campo all’intervallo a causa di un fastidio muscolare, ieri si è sottoposto agli esami di rito che hanno escluso lesioni. Una diagnosi che tranquillizza lo staff medico biancoceleste, ma che non scioglie i dubbi sulla sua presenza nel prossimo big match contro l’Inter.

Il difensore ha avvertito un indurimento al flessore e si è fermato in tempo, ma Maurizio Sarri non intende correre rischi. Dopo averlo già dovuto gestire in avvio di stagione per la squalifica, il tecnico non vuole perdere un altro pezzo importante della retroguardia, soprattutto in un momento in cui ogni dettaglio conta. Romagnoli sarà monitorato giorno per giorno, con nuovi test nelle prossime sessioni d’allenamento: molto dipenderà dalle sensazioni del giocatore e dalla risposta muscolare.

Nel caso in cui Romagnoli non riuscisse a recuperare, la Lazio è comunque pronta a voltare pagina con serenità. Oliver Provstgaard scalda i motori: il giovane centrale danese aveva già ben impressionato nelle prime due giornate di campionato e sarebbe pronto a prendere il posto del numero 13 accanto a Gila. Per lui, eventuale titolarità a San Siro rappresenterebbe un banco di prova significativo, l’occasione per confermare di poter essere una risorsa affidabile nella difesa biancoceleste. A scriverlo è il Corriere dello Sport.