Vicenza cresce l'attesa per la possibile promozione: capienza aumentata al Menti
Cresce l’attesa in casa Vicenza per quella che potrebbe essere la gara decisiva per la promozione in Serie B. Contro l’Inter Under 23 infatti la squadra di Fabio Gallo potrebbe tagliare il traguardo con largo anticipo anche se bisognerà prima vedere cosa farà l’Union Brescia secondo nella sfida di questa sera contro l’Alcione Milano: se le Rondinelle dovessero vincere infatti la questione promozione sarebbe rimandata di almeno una settimana, mentre in caso di sconfitta o pareggio il Vicenza potrebbe festeggiare il salto di categoria anche solo conquistando un punto.
Vista l’attesa e la grande richiesta di assistere alla gara il Vicenza ha comunicato sui propri canali ufficiali che è stato approvato l’ampliamento a 1200 posti, dunque 600 posti in più rispetto al normale, in Gradinata Nord. Questa la nota dei biancorossi:
"L.R. Vicenza informa che in occasione della partita L.R. Vicenza-Inter U23, incontro valevole per la trentaduesima giornata di Serie C Sky Wifi in programma lunedì 16 marzo alle ore 20:30 allo Stadio Romeo Menti, in data odierna il GOS ha autorizzato l’ampliamento a 1200 posti nel settore Gradinata Nord. Gli ulteriori biglietti saranno disponibili dalle ore 16:00 di oggi.
Tutte le modalità di acquisto al seguente link: https://www.lrvicenza.net/l-r-vicenza-inter-u23-info-biglietti/".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.