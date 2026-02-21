Vicenza, Rosso non si sbilancia: "Ho una bella sensazione. C’è un bel team, un bel clima"

Presente alle celebrazioni per gli 80 anni del Giornale di Vicenza, il presidente della formazione biancorossa Renzo Rosso ha commentato: "Come vedo il prossimo campionato? Ma dai... bisogna che finisca questo prima. Ho una bella sensazione, perchè c’è un bel team, un bel clima, che non ho mai respirato in tutti questi anni. L'alchimia creata? È nata perchè quest’anno non ci sono... come si chiamano, com’è che li definite... Questi grandi personaggi che magari c’erano negli anni passati. Non i direttori, mi riferisco proprio alla squadra.

Primedonne? Sì è proprio questo il termine. In passato hanno un po' destabilizzato l’ambiente. Quest’anno invece non ce ne sono, tutti sono uguali. Spogliatoio compatto? Grandi meriti sono di Gallo, che mette assieme i giocatori. Bravo anche il direttore che li ha comprati, poi la società, noi tutti. E aggiungo il pubblico, che è sempre molto particolare, molto speciale. Bello, davvero".