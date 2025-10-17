Juve Stabia-Avellino, i convocati di Abate: recuperati Candellone e altri 2. C'è Mannini

“In queste settimane abbiamo lavorato bene, recuperiamo Candellone e Varnier, abbiamo migliorato la condizione di molti giocatori, anche Pierobon è recuperato. Mannini è tornato motivato, quando indossi la maglia della nazionale ti dà molta consapevolezza”. Il tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate ha parlato così delle condizioni della squadra in vista del derby contro l’Avellino di domani.

L’azzurrino, reduce dal Mondiale U20 con l’Italia, torna così fra i convocati assieme agli altri tre sopraccitati, mentre saranno assenti per indisponibilità Battistella, Ciammaglichella, Gabrielloni e Morachioli. Di seguito la lista dei 24 giocatori a disposizione del tecnico delle Vespe per la sfida del Menti:

Portieri: Confente, Signorini, Boer

Difensori: Reale, Ruggero, Bellich, Varnier, Baldi, Stabile, Carissoni, Giorgini, Mannini

Centrocampisti: Pierobon, Duca, Correia, Maistro, Zuccon, Leone, Cacciamani, Mosti

Attaccanti: Burnete, Piscopo, De Pieri, Candellone