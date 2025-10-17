Mantova-SudTirol, i convocati di Possanzini: assente il solo Mantovani per infortunio
TUTTO mercato WEB
Sono 26 i calciatori convocati da Davide Possanzini per la sfida fra il suo Mantova e il SudTirol in programma domani pomeriggio. Assente solamente il difensore Valerio Mantovani alle prese con un problema muscolare al polpaccio. Di seguito la lista completa:
Portieri: Festa, Botti, Andreanacci
Difensori: Mullen, Bani, Radaelli, Fedel, Castellini, Cella, Pittino, Maggini
Centrocampisti: Artioli, Wieser, Falletti, Trimboli, Paoletti, Majer
Attaccanti: Mensah, Mancuso, Fiori, Galuppini, Ruocco, Marras, Caprini, Bragantini, Bonfanti
Altre notizie Serie B
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Le più lette
3 La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile