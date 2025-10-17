Bailey torna tra i convocati. Gasperini: "Va inserito gradualmente, non andrà subito tutto bene"

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Inter iniziando dalle parole su Bailey, tornato tra i convocati per la gara con l'Inter dopo l'infortunio muscolare al retto femorale patita al primo allenamento disputato nella Capitale: "Tutti speravamo che fosse meno lungo, però evidentemente è stato un infortunio che ha richiesto questi tempi. È chiaro che parliamo di un giocatore che arriva da una lunga inattività, quindi non penso che entrerà e subito andrà tutto a meraviglia. Bisogna reinserirlo e recuperare il tempo che ha perso, ma dobbiamo guardare avanti. Credo sicuramente che sia un giocatore che ci darà un grande aiuto. Ha caratteristiche un po’ diverse da quelle che abbiamo in rosa, quindi è un elemento su cui contiamo tutti".

Possibile vedere Rensch sulla sinistra?

"A sinistra c’è Tsimikas, mentre a destra ci sono Wesley e Rensch: giocheranno due di questi tre".

