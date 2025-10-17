Rimini, trattativa in corso per la cessione del club: un’azienda del Nord pronta a subentrare
Settimana decisiva per il Rimini, che oltre al campo, con la sfida contro la Juventus Next Gen e la penalizzazione da cancellare, deve fare i conti con una situazione societaria sempre sotto osservazione. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, sarebbe infatti in corso una trattativa avanzata per la cessione del club dalla Building Company, attuale proprietaria, a un’azienda del Nord Italia attiva nel settore turistico, che da tempo sta analizzando i conti della società.
La possibile svolta nasce dall’urgenza di garantire la sopravvivenza economica del club, oggi in condizioni critiche. L’operazione, tuttavia, non è semplice: il passaggio di quote potrà concretizzarsi solo dopo il pagamento di un debito di circa 200.000 euro nei confronti dell’ex presidente Alfredo Rota. Le quote societarie risultano inoltre sotto vigilanza del tribunale di Milano, con un custode sequestratario e un legale rappresentante dotato di pieni poteri.
La proprietaria Giusy Anna Scarcella appare intenzionata a farsi da parte, consapevole delle difficoltà nella gestione attuale. A fare da raccordo tra le parti c’è il direttore generale Stefano Giammarioli, figura chiave in questo momento di transizione e possibile ponte verso la nuova proprietà, vista come un salvagente per il futuro del club.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.