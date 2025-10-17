Pescara-Carrarese, i convocati di Calabro: out Parlanti, rientrano Arena e Salamon
Sono 25 i calciatori convocati da mister Calabro per la trasferta a Pescara della Carrarese. Tornano in gruppo Salamon, Accornero e Arena, mentre resta fuori Parlati come spiegato dallo stesso allenatore marmifero in conferenza stampa
“Indicativamente saranno tutti arruolabili per la sfida di sabato, eccetto Parlanti, che a causa di un problema muscolare si è dovuto fermare durante l’allenamento di martedì. Si sottoporrà agli esami diagnostici del caso, dopodiché capiremo le tempistiche del suo recupero. - prosegue Calabro - Inoltre, durante l’allenamento di questa mattina, sono emerse altre due problematiche fisiche, ma porterò comunque tutti a Pescara, anche per avere più tempo a disposizione e poter valutare nel modo migliore ogni tipo di scelta”.
Questo l’elenco completo:
Portieri: Bleve, Fiorillo, Garofani
Difensori: Illanes, Imperiale, Oliana, Ruggeri, Salamon
Centrocampisti: Belloni, Bouah, Bozhanaj, Cicconi, Hasa, Melegoni, Schiavi Zanon, Zuelli
Attaccanti: Abiuso, Accornero, Arena, Distefano, Finotto, Rubino, Sekulov, Torregrossa