Frosinone-Monza, i convocati di Alvini: si ferma anche Kone, 9 gli assenti. C'è Sherri
Il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini ha convocato 23 calciatori per la sfida di domani contro il Monza. Non convocato il portiere Lolic, mentre rientra fra i pali quello Sherri che si era infortunato in Coppa Italia ad agosto. Lunga però la lista degli infortunati, ultimo Kone che si è fermato oggi per un problema al flessore. Sono infatti ben 9 gli assenti come comunica il club sul proprio sito ufficiale.
Questa la lista dei giocatori a disposizione:
Portieri: Palmisani, Pisseri, Sherri
Difensori: Bracaglia, Calvani, J. Gelli, Hegelund, Monterisi, A. Oyono, J. Oyono
Centrocampisti: Calò, Cichella, Grosso, Koutsoupias, Ndow
Attaccanti: Dixon, Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raychev, Raimondo, Vergani, Zilli
Infortunati
Barcella: lesione di alto grado dell’adduttore lungo di destra
Corrado: frattura perone destro
Gori: lesione menisco laterale ginocchio destro.
Biraschi: lesione menisco laterale ginocchio destro.
Selvini: lesione legamento crociato anteriore e menisco laterale ginocchio destro.
Gelli F.: lesione bicipite femorale coscia sinistra
Marchizza : sindrome femoro-rotulea post-traumatica ginocchio destro.
Cittadini: Elongazione
Kone: Flessore destro