"Il Sorrento a Sorrento", la manifestazione dei tifosi per l'adeguamento dello 'Stadio Italia'

Mattinata di grande partecipazione a Sorrento, dove i tifosi rossoneri si sono ritrovati in Piazza Tasso per chiedere a gran voce l’adeguamento dello 'stadio Italia' agli standard richiesti dalla Lega Pro. La manifestazione, si legge su Il Mattino, pacifica e molto partecipata, ha visto sfilare centinaia di sostenitori accomunati dallo stesso obiettivo: riportare la squadra a giocare nella propria città.

Tra cori, bandiere e striscioni, è tornato protagonista il motto ormai simbolo della battaglia rossonera, “Il Sorrento a Sorrento”, esposto da giovani, tifosi storici e semplici appassionati. Dopo il raduno nel cuore della città, i partecipanti hanno raggiunto il Comune per un incontro con la Commissaria Straordinaria, Dottoressa Rosalba Scialla, al fine di sollecitare un’accelerazione sui lavori di adeguamento dell’impianto.

Dal 2023, infatti, il club campano gioca le sue gare interne sul prato del 'Viviani' di Potenza.