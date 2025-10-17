La Seconda Giornata di Women’s Champions League non sorride a Roma e Juve: il punto

Con la serata di ieri, giovedì 16 ottobre, si è definitivamente conclusa la Seconda Giornata di Women’s Champions League, turno che non ha sorriso per niente alle due formazioni italiane in corsa in questa competizione europea: le squadre spagnole non portano bene alla Roma, che dopo la pesante batosta contro il Real Madrid alla prima uscita, è crollata anche contro il Barcellona, mentre per la Juventus è stato fatale il recupero, che ha visto il gol vittoria del Bayern Monaco, tra però diverse polemiche e dubbi.

A ogni modo, a turno archiviato, ecco il punto della situazione:

2ª giornata Women’s Champions League

Lione-St. Polten 3-0

28' Brand, 45' Hegerberg, 52' Yohannes

Valerenga-Wolfsburg 1-2

57' Beerensteyn (W), 60' Horte (V), 90'+8 [rig.] Minge (W)

Chelsea-Paris FC 4-0

31' [rig.] Baltimore, 39' Rytting Kaneryd, 47' Thompson, 63' Cuthbert

Leuven-Twente 2-1

39' Ravensbergen (T), 83' Veefkind (L), 90'+6 Pusztai (L)

Roma-Barcellona 0-4

2' Brugts, 58' Nazareth, 71' [rig.] Putellas, 90' Hansen

Atletico Madrid-Manchester United 0-1

24' Rolfo

Bayern Monaco-Juventus 2-1

11' Harder (B), 17' Schatzer (J), 90+6' Schuller (B)

Benfica-Arsenal 0-2

57' aut.Gomes, 89' Russo

Paris Saint Germain-Real Madrid 1-2

29' Feller (R), 45+2' Redondo (R), 58' Ajibade (P)