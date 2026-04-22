TMW Genoa, col Como festa salvezza: ancora un pienone al "Ferraris", oltre le 30mila presenze

Una festa salvezza per 30mila (e più) tifosi. Il Genoa si appresta ad iniziare la marcia di avvicinamento alla sfida di domenica prossima al "Ferraris" contro il Como di Cesc Fabregas, reduce dalla cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Inter. La permanenza nel massimo campionato non è ancora aritmetica ma è ampiamente acquisita grazie all'ultimo successo ottenuto a Pisa contro la squadra dell'ex Oscar Hiljemark che ha portato il Grifone a volare a quota 39 punti, a +11 sul Lecce terzultimo quando mancano cinque gare alla conclusione del campionato.

Verso il tutto esaurito

E il popolo genoano è pronto a riempire i gradoni dello stadio di Marassi per salutare la loro squadra e spingerla come sempre hanno fatto nel corso della stagione. Biglietti andati a ruba, i pochi a disposizione visti i 28101 abbonamenti che hanno segnato il terzo record storico di tessere staccate, e una cornice di pubblico importante con più di 30mila spettatori. I posti dedicati alla tifoseria di casa infatti sono stati esauriti mentre nel settore ospiti restano qualche centinaio di tagliandi per i sostenitori lariani.

Como e Milan a Marassi

Quella contro gli uomini di Cesc Fabregas sarà la penultima gara casalinga della stagione. Dopo la doppia trasferta contro Atalanta e Fiorentina, il Genoa infatti tornerà fra le mura amiche contro il Milan di Massimiliano Allegri prima di chiudere il campionato al Via del Mare di Lecce.