Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: dubbio nerazzurro sulla trequarti, c'è l'ex Maldini

Con Atalanta-Lazio, si chiude il quadro delle semifinali di ritorno di Coppa Italia. L’andata a Roma si è conclusa con uno scoppiettante 2-2, quindi tutto è ancora aperto. Sfida cruciale per entrambe le squadre, per provare ad alzare un trofeo a fine anno e per tenere aperta una via alternativa per l’Europa rispetto a quella del campionato. Appuntamento alle ore 21.00 alla New Balance Arena di Bergamo, dirige la sfida il Sig. Andrea Colombo della sezione di Como.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Palladino conferma i, suo ormai consolidato 3-4-2-1, avendo diverse certezze ma anche qualche ballottaggio. Dopo il gol alla Roma in campionato, sarà ancora Krstovic il terminale offensivo. Alle spalle dell’ex Lecce ecco De Ketelaere più uno tra Zalewski e Raspadori, con il primo favorito. Dubbi anche per quanto riguarda le corsie esterne, con tre candidati per due posti: Zappacosta, Bernasconi e Bellanova, con quest’ultimo che potrebbe partire dalla panchina. Inamovibile invece il tandem Ederson-De Roon in mezzo al campo, così come Carnesecchi tra i pali e il trio difensivo formato da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac.

COME ARRIVA LA LAZIO – 4-3-3 invece per Sarri, che come riferimento centrale del suo tridente offensivo dovrebbe schierare il grande ex Maldini. Ai suoi lati Isaksen (in vantaggio su Cancellieri) e Zaccagni. Cataldi nel cuore della mediana, coadiuvato da Dele-Bashiru e Taylor. In corsa per un posto dal 1’ anche Basic, con il morale alle stelle dopo il gol al Napoli. Il giovane Motta sarà il portiere, lazzari e Marusic si contenderanno il ruolo di terzino destro e il resto della difesa appare già deciso, con Tavares sul fronte opposto mentre Gila e Romagnoli al centro.