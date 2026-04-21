TMW Il silenzioso talento di Bolis. Con la Pergolettese che ha centrato una nuova salvezza

"Va sottolineato il lavoro che è stato fatto da parte di tutti, io ci credo ma è stata sofferta. Ci avevano dato per morti tante volte, ma i morti si portano su quando sono freddi: noi in questo momento siamo bollenti": questo, a salvezza raggiunta, il commento del Direttore Sportivo della Pergolettese Gabriele Bolis, che con i suoi ha festeggiato la settimana permanenza in categoria, arrivata nella giornata di domenica sul campo del Vicenza, che dal 16 marzo è già in Serie B.

Classe 1995, un diploma di ragioniere e un esame da Direttore Sportivo superato il 3 luglio 2023 con una tesi sul "Calcio business mondiale", Bolis ha iniziato la sua carriera sportiva nel 2017 come uomo mercato di una società di Prima Categoria del lodigiano, approdando alla Pergolettese l'anno dopo: in gialloblù è cresciuto sotto l'ala del compianto Cesare Fogliazza, facendo poi8 un'esperienza al Sassuolo nella stagione 2020-2021, dove ha sviluppato il progetto Generazione S, anche premiato dall’Uefa. Poi una sempre maggiore autonomia, e un lavoro estremamente curato di cui si parla sempre troppo poco; basti pensare che sono sue le scoperte di calciatori che stanno ben figurando in B, come a esempio il capocannoniere della Carrarese Fabio Abiuso e l'attaccante della Virtus Entella Bernat Guiu, a segno nelle ultime due gare dei Diavoli Neri.

Adesso, un'altra stagione da preparare, ma prima - forse - un po' di meritato riposo. Poi, appunto, il futuro da scrivere. Alla Pergo? Day by day.