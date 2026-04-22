Napoli, ringiovanire la rosa obiettivo primario: per l'estate si seguono Atta e Gomes

Il Napoli guarda al futuro. Con un campionato ancora da concludere e una qualificazione alla prossima Champions League di fatto quasi acquisita, la formazione partenopea imposta il lavoro per la prossima stagione. Potrebbero arrivare diversi innesti con l'obiettivo da parte del club di ringiovanire la rosa a disposizione. Sul taccuino della dirigenza ci potrebbero essere alcuni nomi interessanti specialmente per il reparto di mediana e quello dei trequartisti dando per assodato l'impiego del 3-4-2-1 di mister Antonio Conte.

Si guarda alla Premier Lreague ma anche al nostro campionato. E così, come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, gli indiziati per poter vestire la maglia azzurra sono due: Arthur Atta dell'Udinese e Joao Gomes del Wolverhampton. Il francese è un vecchio pallino della dirigenza del Napoli e potrebbe essere trattato nel mercato estivo. Arrivato in Serie A nel 2024 dal Metz, Atta ha vestito la maglia bianconera in 54 occasioni nelle ultime due stagioni realizzando tre reti.

Per quanto riguarda invece il brasiliano che gioca nei Wolves, la retrocessione in Champonship potrebbe certamente accelerare le operazioni. Il centrocampista infatti non rimarrà e dunque potrebbero esserci degli spiragli per poter intavolare una trattativa per un innesto che potrebbe essere molto interessante in vista della prossima stagione.