TMW Inter in finale di Coppa Italia: Atalanta-Lazio vale anche la qualificazione in Supercoppa

L’approdo dell’Inter in finale di Coppa Italia dà una notizia ufficiosa anche in chiave Supercoppa. Grazie al successo dei nerazzurri (3-2 sul Como a San Siro dopo lo 0-0 dell’andata), l’ultimo atto della competizione sarà decisivo per il trofeo da giocarsi tra la vincitrice della Serie A e quella della coppa nazionale.

Se l’Inter vincerà il campionato - pressoché una certezza, ormai, anche se manca l’aritmetica -, accederà ovviamente alla Supercoppa della prossima stagione. L’altra finalista, a quel punto, sarà una tra Atalanta e Lazio, a prescindere dal fatto che una di queste due squadre vinca la finale con i nerazzurri, in programma a Roma il prossimo 13 maggio.

Nella prossima edizione, infatti, la Supercoppa si giocherà a due squadre, a meno di sorprese. Il format a quattro - tecnicamente una deroga al regolamento della competizione, votata di anno in anno dal consiglio di Lega - è infatti legato alla disputa in Arabia Saudita, che però non ospiterà il torneo nel 2026. Detto che la location rimane da decidere (non è escluso si giochi in Italia), e di conseguenza anche gli accordi economici alla base (giocare in Arabia vale 23 milioni di euro totali, target impossibile altrove), con la gara a due e l’Inter già campione d’Italia in pectore, Atalanta-Lazio vale anche l’accesso alla Supercoppa. E i relativi milioni, tanti o pochi che siano.