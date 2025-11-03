Livorno, Bonassi: "In questa fase del campionato paghiamo ogni minimo errore"

Luca Bonassi, centrocampista del Livorno, è intervenuto in sala sampa al termine della gara persa in casa col Forlì. Amaranta.it riporta le sue parole: "In questa fase del campionato, paghiamo ogni minimo errore: su questo non c’è dubbio; rispetto ad altre occasioni, tuttavia, non posso fare a meno di notare che oggi c’è stata una reazione, dal momento che la squadra è riuscita a trovare la via della rete nonostante si trovasse in una situazione di svantaggio; l’obiettivo non può che essere quello di ripartire forte e di mettere subito nel mirino la prossima partita.

Nel primo tempo, abbiamo creato varie occasioni ma non siamo riusciti a concretizzare come avremmo potuto e dovuto fare: nel secondo tempo, invece, mettendo in campo la giusta cattiveria, abbiamo trovato la via della rete in due occasioni.

È la dura verità, ma è proprio così: non riusciamo ad opporci ai colpi dei nostri avversari e, quando avremmo l’opportunità di pagarli con la stessa moneta, non ci riusciamo: c’è ancora tanto da lavorare perché il campionato è ancora lungo, ma le cose stanno veramente così. Noi seguiamo il mister e pensiamo al campo con tutti noi stessi: siamo pronti a ripartire sin da domani e ad andare ancora più forte di quanto abbiamo fatto fino a questo momento”.