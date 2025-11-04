Il Gil Vicente insidia le top-3. La classifica in Portogallo alla 10^: comanda Farioli
Il Gil Vicente ha superato 1-0 il Santa Clara con la rete di Pereira de Jesus dopo 10 minuti, chiudendo così la decima giornata della Primeira Liga, il campionato portoghese.
Con questo risultato il Gil Vicente consolida il quarto posto a 22 punti, due in meno del Benfica di Mourinho. Vediamo di seguito tutti i risultati della decima giornata del campionato portoghese, con la classifica aggiornata - comandata dal Porto di Francesco Farioli - e la classifica marcatori.
LIGA PORTUGAL, 10ª GIORNATA
Sporting CP - Alverca 2-0
Nacional - Famalicao 0-1
Casa Pia - Estrela Amadora 3-5
Rio Ave - Estoril 0-4
Vitoria SC - Benfica 0-3
AFS - Tondela 2-2
Arouca - Moreirense 0-2
Porto - Braga 2-1
Gil Vicente - Santa Clara 1-0
CLASSIFICA
1. Porto 28
2. Sporting CP 25
3. Benfica 24
4. Gil Vicente 22
5. Famalicao 19
6. Moreirense 18
7. Braga 13
8. Santa Clara 11
9. CD Nacional 11
10. Rio Ave 11
11. Vitoria SC 11
12. Estoril Praia 10
13. Estrela Amadora 10
14. Alverca 10
15. Arouca 9
16. Casa Pia 8
17. Tondela 6
18. AVS 2
MARCATORI
8 reti: Pavlidis (Benfica)
7 reti: Pedro Gonçalves e Suarez (Sporting CP) e Pablo (Gil Vicente)
6 reti: Fernandes Silva (Rio Ave), Ramirez (Nacional), Samu (Porto)
