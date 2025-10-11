Livorno, caccia al nuovo allenatore: duello tra Gautieri e Lucarelli per la panchina

In casa Livorno è tempo di decisioni importanti. Dopo l’ormai imminente separazione con Alessandro Formisano, la dirigenza amaranto ha aperto ufficialmente il capitolo relativo alla nuova guida tecnica.

Secondo quanto riportato da TuttoC, la corsa per la panchina si sarebbe ormai ridotta a due candidati principali. Da una parte Carmine Gautieri, tecnico di grande esperienza e conoscenza della categoria, che in passato ha guidato diverse formazioni di Serie C dimostrando solidità e capacità di gestione nei momenti delicati. Dall’altra il nome più suggestivo e romantico per la piazza: Cristiano Lucarelli, livornese doc ed ex bandiera del club, il cui ritorno avrebbe un forte valore simbolico per tutto l’ambiente.

Lucarelli rappresenterebbe la scelta del cuore, un profilo capace di riaccendere l’entusiasmo della tifoseria e di dare un’identità chiara al progetto tecnico. Gautieri, invece, garantirebbe esperienza e pragmatismo, due qualità preziose in una fase di ricostruzione come quella che il Livorno sta attraversando.

Le prossime ore saranno decisive: la società valuterà con attenzione quale dei due profili sia più adatto alle esigenze della squadra, con l’obiettivo di rilanciare le ambizioni della squadra in un campionato che fin qui è stato deludente.