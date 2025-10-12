Lucarelli mette a freno le voci: "Non voglio allenare la squadra della mia città"

Cristiano Lucarelli sulla panchina del Livorno? Arriva la secca smentita del diretto interessato attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram

"Ho già chiarito più volte, anche attraverso gli organi di informazione nazionale, la mia contrarietà ad allenare la squadra del cuore e della mia città.

Non capisco la sorpresa nel vedermi (quando possibile) in tribuna ad assistere alla partite del Livorno, dal momento che lo faccio regolarmente sin dall'età di sei mesi, in ogni stadio e in ogni categoria".