Lucarelli mette a freno le voci: "Non voglio allenare la squadra della mia città"
TUTTO mercato WEB
Cristiano Lucarelli sulla panchina del Livorno? Arriva la secca smentita del diretto interessato attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram
"Ho già chiarito più volte, anche attraverso gli organi di informazione nazionale, la mia contrarietà ad allenare la squadra del cuore e della mia città.
Non capisco la sorpresa nel vedermi (quando possibile) in tribuna ad assistere alla partite del Livorno, dal momento che lo faccio regolarmente sin dall'età di sei mesi, in ogni stadio e in ogni categoria".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Ora in radio
Primo piano
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Serie A
Serie B
I nuovi acquisti in Serie B - Padova, Jonas Harder il principe di Andreoletti. E la Fiorentina osserva
Serie C
Serie C, il Cittadella ritrova la vittoria: Diaw stende la Triestina. Vola il Casarano, vince l'Ataltanta U23
Calcio femminile