TMW Radio Cucciari: "Chivu da otto, con la Coppa Italia da nove. Vincere non è mai scontato"

Mister Alessandro Cucciari è stato interpellato da TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi del giorno.

Che voto daresti alla stagione di Chivu?

"Io gli do un bell'8, espandibile ad un 9 con la Coppa Italia. L'Inter ha la rosa più forte, ma ottenere i risultati non è mai scontato. Chivu al primo colpo ha invece vinto lo scudetto e ha la possibilità di alzare la Coppa Italia. Ripeto che vincere non è mai scontato e quindi secondo me ha fatto un grande lavoro, lui e il suo staff. Il voto alto inoltre è dovuto poi dal fatto che Chivu sia stato capace di aggiungere qualcosa ad un impianto già funzionante, senza presunzione".

Che cosa faresti se fossi in Gasperini in questo momento a Roma?

"Ma perché bisogna valutare il lavoro di un tecnico a cinque giornate dalla fine? Questo caos poteva essere evitiato. A fine stagione si valuterà il percorso del tecnico e si trarranno le conclusioni conseguenti, punto. Io fossi in Gasperini farei il mio, resterei fino alla fine e successivamente trarrei le mie valutazioni. Ultimamente del resto ho letto che lui stesso ha affermato che la squadra lo segue. Comunque parliamo di professionisti, lui e Ranieri dovrebbero cercare di convivere".