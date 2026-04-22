Spezia, niente tifosi a Catanzaro. Ma ci sarà il presidente Stillitano

Lo Spezia nella delicata trasferta di Catanzaro non potrà contare, come noto, dei proprio tifosi visto il divieto di trasferta imposto dalle autorità competenti dopo i disordini causati nelle scorse settimane a seguito della sconfitta contro la Carrarese e la contestazione fuori dal Centro Sportivo Ferdeghini del sei aprile scorso.

Sarà invece presente al fianco della squadra di mister Luca D’Angelo il presidente Charlie Stillitano che in questi giorni è negli Stati Uniti per impegni lavorativi con il patron Thomas Roberts. Il numero uno ligure tornerà dunque in Italia nei prossimi giorni e sarà in tribuna a Catanzaro per far sentire la propria vicinanza, e quella della proprietà, allo Spezia in un momento decisivo della stagione con una salvezza, difficile, da conquistare. Lo riferisce La Nazione in edicola.