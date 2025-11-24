Ufficiale Pergolettese, sciolto il nodo panchina. La prima squadra gialloblù va a Tacchinardi

La notizia era già nell'aria, ora arriva l'ufficialità, perché la Pergolettese ha sciolto i nodi legati alla panchina: la prima squadra è stata infatti affidata a Mario Tacchinardi, promosso dalla Primavera della formazione lombarda.

Questa la nota ufficiale del club:

"L’ U.S. PERGOLETTESE comunica di aver affidato la direzione tecnica della prima squadra al sig. MARIO TACCHINARDI, attuale allenatore della formazione Primavera gialloblù. Nato a Codogno, dopo aver lasciato il calcio giocato, ha intrapreso la carriera da allenatore sulle panchine di Breno, Desenzano e Mestre. Da domani dirigerà il suo primo allenamento con la squadra.

A mister Mario Tacchinardi una grande in bocca al lupo e buon lavoro".