TMW Pergolettese, alla fine resta Tacchinardi in panchina: il tecnico verso la conferma

Come ormai noto, in casa Pergolettese si è arrivati al cambio in panchina, con l'esonero di mister Giacomo Curioni per il quale è stata fatale la sconfitta contro la Pro Patria, apice di un momento decisamente molto negativo per la squadra. La stessa è stata temporaneamente affidata a Mario Tacchinardi, tecnico della Primavera che secondo quanto raccolto da TMW resterà alla guida della squadra fino al termine della stagione, nonostante nelle ultime ore il club avesse sondato i nomi di Maccoppi e Vullo