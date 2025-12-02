Perugia, scivolone con la Juve Next Gen e clima teso verso il derby con la Ternana

Il ko contro la Juventus Next Gen ha gelato l’entusiasmo del Perugia, che dopo il successo sulla Vis Pesaro e la nuova classifica generata dall’esclusione del Rimini sembrava aver ritrovato fiducia. La sconfitta, invece, ha riaperto vecchie ferite e riportato alla mente alcune delle prestazioni più deludenti della stagione, proprio alla vigilia del derby con la Ternana.

Come riportato da La Nazione, il malumore è palpabile. Riccardo Gaucci, Giovanni Tedesco e Walter Novellino non hanno nascosto la loro frustrazione: il clima è definito “avvelenato”. Dopo una riunione interna, la dirigenza ha deciso che ci sarà un confronto diretto con la squadra per chiedere un immediato cambio di atteggiamento in vista della stracittadina.

Sotto osservazione anche alcune scelte tecniche. Gli ingressi di Ogunseye sono stati giudicati positivi, mentre altre sostituzioni — su tutte quella di Broh — hanno lasciato perplessi. In vista del mercato di gennaio, il club valuta già chi non ha convinto e potrebbe essere destinato a lasciare il Grifo nelle prossime settimane.