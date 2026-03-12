Perugia, c'è una salvezza da centrare. Ma Lisi è alle prese con un'infiammazione al menisco

Dopo la vittoria nello scontro diretto con il Pontedera, 2-1 il finale di gara, il Perugia si prepara alla sfida alla capolista Arezzo, che si giocherà domenica 15 marzo alle ore 14:30 e sarà valevole per la 32ª giornata del campionato di Serie C, Girone B.

Ci saranno sicuramente delle assenze per questo delicato match, ma c'è fiducia sul alcune situazione, come si legge nel report diffuso dalla società umbra, che parla di "un certo ottimismo circa le condizioni dei calciatori che avevano accusato problemi fisici, monitorate dall’area medica. Cristian Dell’Orco ha effettuato un lavoro specifico per favorire il recupero dopo il fastidio avvertito al muscolo soleo del polpaccio, mentre Paolo Bartolomei sta recuperando dall’infiammazione al tallone. Gli esami effettuati sul ginocchio sinistro di Francesco Lisi hanno confermato una infiammazione al menisco. Lo staff medico e il calciatore al momento hanno optato per una terapia conservativa, senza il ricorso ad un intervento".

Scongiurato quindi di vedere Lisi finire la stagione anzitempo, considerando che con la sua esperienza potrebbe risultare decisivo nel lungo termine.