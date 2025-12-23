Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Petrone: "Vicenza dominante, Ravenna non è una sorpresa. Nel Girone C tutto aperto"

Petrone: "Vicenza dominante, Ravenna non è una sorpresa. Nel Girone C tutto aperto"TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
ieri alle 21:49Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Mario Petrone, ex tecnico di Rimini, Catania, Ascoli e Lumezzane, ha analizzato il momento del campionato di Serie C attraverso i microfoni di TMW Radio all'interno della trasmissione 'A Tutta C':

Mister siamo arrivati alla fine dell’anno solare e dei gironi d’andata. È il momento giusto per tracciare un primo bilancio generale?
"Assolutamente sì. A questo punto sono state affrontate tutte le avversarie e i valori sono abbastanza chiari. I bilanci si possono fare, anche se poi il girone di ritorno porta sempre dinamiche diverse".

Partiamo dal Girone A. Il Vicenza è imbattuto, numeri impressionanti e un dominio evidente. Se lo aspettava a questi livelli?
"Sì, il Vicenza era la grande favorita. La continuità progettuale e di risultati sta facendo la differenza. Dodici punti di vantaggio al giro di boa sono tantissimi. In tutti e tre i gironi sapevamo che certi organici erano competitivi, ma il Vicenza è quello che ha già fatto il vuoto. Non credo debba preoccuparsi di molto, se non della gestione della stagione tra squalifiche e infortuni. Il divario è importante".

Prima di passare agli altri gironi, una battuta sull’esonero di Diana a Brescia e sull’arrivo di Corini. Che segnale è stato?
"Il segnale è quello di una società che sta facendo calcio. Brescia è una piazza diversa da Salò e ha esigenze differenti. Il momento dell’esonero non ha aiutato Diana, ma la scelta di Corini credo sia stata soprattutto progettuale, anche in ottica playoff. È un allenatore che conosce la piazza e la categoria, più che un semplice cambio tecnico è una scelta con una visione".

Nel Girone B c’è grande equilibrio: Ravenna e Arezzo in testa, Ascoli subito dietro. Si aspettava un duello così acceso?
"Arezzo e Ascoli erano le squadre indicate come favorite, ma il Ravenna è una neopromossa solo sulla carta. È una società ambiziosa, con giocatori come Okaka e Viola che in Serie C ce ne sono pochi. Hanno anticipato il mercato e si vede: la squadra è cresciuta molto anche nella gestione del possesso. Credo che fino alla fine dirà la sua".

L’Ascoli è un po’ più staccato, ma ancora in corsa. Cosa manca secondo lei per fare il salto?
"L’Ascoli ha fatto un inizio di stagione eccellente, ma statisticamente ha incontrato poche squadre di alta classifica all’inizio. Nelle ultime partite, contro le big, ha perso diversi punti. Serve forse qualche innesto di esperienza a gennaio. È una delle poche squadre che propone un gioco offensivo nella metà campo avversaria, ma manca quella cinicità nei momenti decisivi".

Anche un pizzico di sfortuna, tra infortuni e assenze, ha inciso?
"Sì, assolutamente. Gli infortuni di giocatori offensivi importanti pesano. Quando incontri squadre più strutturate e hai delle assenze, è normale fare più fatica. L’importante è perseverare nel lavoro settimanale e nelle idee di gioco. L’Ascoli ha potenzialità per crescere ancora nel girone di ritorno".

Passiamo al girone C, dove la classifica è cortissima e le big sono tutte lì. È il solito girone imprevedibile?
"Sì, lo avevamo detto dall’inizio. Benevento, Catania, Salernitana e Cosenza sono realtà troppo importanti. È un girone molto equilibrato, che probabilmente si deciderà solo nelle ultime giornate. Anche squadre oggi più indietro hanno valori superiori a quanto dice la classifica".

Chiudiamo con una parentesi sulla Serie A e su Riccardo Orsolini, che lei conosce bene. Che aspettative ha per lui e per il Bologna?
"Orsolini è un ragazzo serio, un professionista vero. Bologna è una realtà perfetta per lui, quasi su misura. Oggi non è più una provinciale, ma una squadra che sta facendo grandi cose. In Italia vediamo pochi giocatori capaci di saltare l’uomo, lui è uno di questi. Mi auguro che possa dare una mano anche alla Nazionale e centrare il Mondiale: se lo merita per quanto sta facendo negli ultimi anni".

Articoli correlati
Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”... Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Petrone sui giovani: "Sistema da rivedere totalmente. Scuole calcio sono solo un... Petrone sui giovani: "Sistema da rivedere totalmente. Scuole calcio sono solo un business"
Ascoli con la miglior difesa in Europa, Petrone: "La fase difensiva parte dagli attaccanti"... Ascoli con la miglior difesa in Europa, Petrone: "La fase difensiva parte dagli attaccanti"
Altre notizie Serie C
Monopoli, via al restyling dello stadio Veneziani: 1,2 milioni per il nuovo impianto... Monopoli, via al restyling dello stadio Veneziani: 1,2 milioni per il nuovo impianto
Ascoli, Passeri: "Mantenuta la promessa di giugno. Scenario diverso dal passato" Ascoli, Passeri: "Mantenuta la promessa di giugno. Scenario diverso dal passato"
Trapani, Antonini dopo il no del TAR: "Entro Carnevale riavremo punti e soldi" Trapani, Antonini dopo il no del TAR: "Entro Carnevale riavremo punti e soldi"
Benevento, il proposito di Vigorito: "Voglio tornare in Serie A. Poi si vedrà" Benevento, il proposito di Vigorito: "Voglio tornare in Serie A. Poi si vedrà"
Serie C, Giudice Sportivo: venti giocatori squalificati. Ammenda di 2mila euro al... Serie C, Giudice Sportivo: venti giocatori squalificati. Ammenda di 2mila euro al Livorno
Cipriani: "Una presenza ufficiale di Ronaldinho col Ravenna sarebbe niente male..."... Cipriani: "Una presenza ufficiale di Ronaldinho col Ravenna sarebbe niente male..."
Gubbio, Notari sulla posizione di Di Carlo: "Le gatte frettolose fanno i gattini... Gubbio, Notari sulla posizione di Di Carlo: "Le gatte frettolose fanno i gattini ciechi"
Petrone: "Vicenza dominante, Ravenna non è una sorpresa. Nel Girone C tutto aperto"... TMW RadioPetrone: "Vicenza dominante, Ravenna non è una sorpresa. Nel Girone C tutto aperto"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
Le più lette
1 Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
2 Juventus, il discorso di Elkann ai giocatori: "State diventando un gruppo sempre più forte"
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 dicembre
4 24 dicembre 1999, Massimo Moratti si veste da Babbo Natale. Prendendo Seedorf e Cordoba
5 Pisa, Akinsanmiro ammette: "Mi piacerebbe tornare all'Inter, Calhanoglu il mio preferito"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juve accoglie Ottolini come nuovo ds. E John Elkann parla alla squadra alla cena di Natale
Immagine top news n.1 Milan, sotto l'albero c'è Fullkrug: visite fatte, il numero di maglia e la data d'esordio
Immagine top news n.2 Lazio sbloccata sul mercato. Dal Napoli al Como, tutte le decisioni sui conti in A e in B
Immagine top news n.3 Destiny di nome e di fatto. La Juve chiama Elimoghale, il talento più cristallino delle giovanili
Immagine top news n.4 Il Milan saluta Origi con 23 parole di comunicato. L'ultima gara del belga quasi mille giorni fa...
Immagine top news n.5 Lazio mercato sbloccato. Napoli e Pisa ferme, il Como ripiana. Ecco le scelte sui conti
Immagine top news n.6 Strada spianata per Ottolini alla Juventus: il ds ha appena firmato la risoluzione col Genoa
Immagine top news n.7 Italia, Gattuso: "Il Mondiale è un chiodo fisso. Dai ragazzi grande senso di appartenenza"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
Immagine news podcast n.2 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
Immagine news podcast n.3 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.4 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: "Vicenza dominante, Ravenna non è una sorpresa. Nel Girone C tutto aperto"
Immagine news Serie C n.2 Ferrarese sul girone d'andata di C: "Vicenza un vero e proprio rullo compressore"
Immagine news Serie A n.3 L'osservatore Palma: "L'Inter sul centrale Coulibaly. Mascardi tra Milan e Genoa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Juventus, il discorso di Elkann ai giocatori: "State diventando un gruppo sempre più forte"
Immagine news Serie A n.3 Inter, contatti per Mlacic. Un intermediario ha parlato di lui a TMW: "Impressionante"
Immagine news Serie A n.4 L'Italia chiude il 2025 al 12° posto del Ranking FIFA. Chi guida la classifica? Sempre la Spagna
Immagine news Serie A n.5 Pisa, Akinsanmiro ammette: "Mi piacerebbe tornare all'Inter, Calhanoglu il mio preferito"
Immagine news Serie A n.6 E adesso? Col mercato sbloccato, nella Lazio si torna a parlare anche dei rinnovi. Il punto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Rao sul match contro il Catanzaro: "Frustrante... Ci palleggiavano in faccia"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Enrici dopo il Palermo: “Rammarico per il pari, VAR discutibile. Ora testa al Bari”
Immagine news Serie B n.3 La Lega Serie B celebra la collezione “Calciatori 2025-2026” con i Panini Days
Immagine news Serie B n.4 C'è mezza B su Corona ma (ancora) il Palermo non lo libera. Aspetta anche il ct Baldini...
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, il punto sulle uscite. Stulac pronto a riabbracciare Corini. Sirene per Basili
Immagine news Serie B n.6 Venezia, nota ufficiale sui conti: “Situazione solida, pronti a operare nel mercato di gennaio”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Monopoli, via al restyling dello stadio Veneziani: 1,2 milioni per il nuovo impianto
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, Passeri: "Mantenuta la promessa di giugno. Scenario diverso dal passato"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Antonini dopo il no del TAR: "Entro Carnevale riavremo punti e soldi"
Immagine news Serie C n.4 Benevento, il proposito di Vigorito: "Voglio tornare in Serie A. Poi si vedrà"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Giudice Sportivo: venti giocatori squalificati. Ammenda di 2mila euro al Livorno
Immagine news Serie C n.6 Cipriani: "Una presenza ufficiale di Ronaldinho col Ravenna sarebbe niente male..."
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Giugliano non si muove: "Resto qua, il mio futuro è in panchina"
Immagine news Calcio femminile n.5 Rita Guarino riparte dall'Inghilterra: è la nuova allenatrice del West Ham
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, chiusi gli ottavi di finale: tutte le squadre qualificate
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?