Il Bologna domina, soffre e resiste: all'intervallo a Bucarest è 2-0 contro l'FCSB

Terminato il primo tempo della National Arena, all'intervallo FCSB-Bologna è sullo 0-2..

Servono 5 minuti agli ospiti per creare la prima chance della partita, che arriva da azione di corner, con Odgaard che svetta, ma mette alto di testa su cross di Moro. All'8' tocca a Lucumi impensierire Tarnovanu sugli sviluppi di una punizione battuta da sinistra, ma l'estremo difensore locale è attento sull'incornata del difensore. Pochi secondi dopo arriva il meritato vantaggio: Freuler recupera un pallone in zona offensiva e verticalizza per Dallinga, il quale è molto bravo a servire con il sinistro Odgaard, che da pochi passi non può sbagliare. Quella di Bucarest è la serata di Dallinga, che al 12' raddoppia ribadendo in rete da posizione defilata con il mancino un tiro deviato di Lykogiannis da fuori area. È un Bologna straripante, che al 26' sfiora il tris con Orsolini che, lanciato perfettamente da Moro in profondità, sceglie di non servire Dallinga tutto solo al centro dell'area, ma di provare a rientrare e calciare con il sinistro, trovando però la risposta di Tarnovanu. Poco prima del riposo, si iscrive alla partita anche Skorupski, che salva i suoi con una doppia parata sensazionale: il polacco, dopo un calcio d'angolo, respinge il colpo di testa di Ngezana e si supera su quello di Sut, arrivato sulla ribattuta. L'FCSB prende coraggio e così al 41' è ancora Skorupski a non farsi ingannare dalla finta di Thiam, bravo a superare Heggem, rientrare sul destro e provare a ingannare l'ex Roma con un tiro sul primo palo. Il classe 91' si distende dalla parte opposta, ma con il piede riesce comunque a deviare. È l'ultima occasione di un match che nel finale di tempo ha rischiato di complicarsi per gli uomini di Niccolini.

