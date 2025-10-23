Conference League, i risultati al 45' delle gare delle 18.45: AEK a valanga sull'Aberdeen
TUTTO mercato WEB
Di seguito i risultati al 45' delle partite delle 18.45 di Conference League
AEK - Aberdeen 3-0
11' e 18' Koita, 27' Eliasson
AZ Alkmaar - Slovan Bratislava 1-0
44' Mijnans
Breidablik - KuPS 0-0
Drita - Omonia 1-1
12' Manaj (D), 45' + 1 Masouras (O)
Hacken - Rayo Vallecano 1-1
15' Garcia (R), 41' Lindberg (H)
Rijeka - Sparta Praga interrotta al 10' sullo 0-0
Shakhtar Donetsk - Legia Varsavia 0-1
16' Augustyniak
Shkendija - Shelbourne 0-0
Rapid Vienna - Fiorentina 0-1
9 'Ndour
Strasburgo - Jagiellonia 0-0
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Le più lette
1 La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Catania, Pastore: "Peccato non avere i tifosi in trasferta. Col Benevento fondamentale, ma non decisiva"
Calcio femminile