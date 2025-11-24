Conte: "Infortuni? Vorrei ne parlassero i medici. Hojlund e Rrahmani ok, Gilmour e Spinazzola..."

I tanti infortuni del Napoli sono un tema, nella stagione dei campioni d’Italia. Alla viglia della partita con il Qarabag, Antonio Conte ne parla così: “Penso che per ogni allenatore ci siano delle cose che può controllare: il lavoro, la preparazione tecnico-tattica. Sono cose che puoi indirizzare. Quello che non si può controllare sono i giocatori che puoi avere a disposizione. Da inizio anno sicuramente abbiamo dovuto e continuiamo a dover fare di necessità virtù. Non dimentichiamo che i calciatori vanno in campo e fanno la differenza. Detto questo, dico sempre che l’allenatore deve cercare delle soluzioni per gestire questi momenti”.

Come stanno Hojlund, Rrahmani, Gilmour e Spinazzola? “Hojlund e Rrahmani sono state sostituzioni tecnico-tattiche durante la partita. Anche Amir veniva da due gare intense in nazionale e aveva fatto un ottimo primo tempo, spendendo tante energie. Lo stesso per Hojlund.

Per quanto riguarda Gilmour e Spinazzola, mi piacerebbe che a volte ne parlassero più i medici delle situazioni legate agli infortuni, sono più specializzati e appropriati. Sicuramente non sono infortuni muscolari. Se mi chiedete i tempi di recupero, oggi ancora non riesco a sapere”.

