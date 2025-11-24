Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, Buongiorno: "Sempre avuto fiducia in Conte e l'impegno c'è sempre stato"

Oggi alle 13:03Serie A
Antonio Gaito

Alla vigilia della gara di Champions League contro il Qarabag, il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno interverrà dalle 12.30 nella sala conferenze dello stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa al fianco di Antonio Conte. Su Tuttomercatoweb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

12.43 - Inizia la conferenza stampa

E' passata la nottata?
"Sì, assolutamente. Siamo contenti per la vittoria con l'Atalanta, ma dobbiamo subito recuperare le energie, abbiamo iniziato già ieri a prepararla, sappiamo che sarà una partita tosta, dura, ci faremo trovare pronti".

Conte ha detto che il gruppo è serio e unito, il rapporto non è in discussione. Ma ha vito un'aria diversa?
"Noi la fiducia nel mister l'abbiamo sempre avuta, come lui in noi, quello che c'era da fare era recuperare un po' di energie soprattutto mentali. Periodi meno positivi capitano a tutti, abbiamo messo in campo tutto, abbiamo speso tante energie per vincere e siamo contenti di questo. L'impegno del gruppo c'è sempre stato".

Le sensazioni nella difesa a 3?
"Abbiamo lavorato anche l'anno scorso sulla difesa a tre, mi piacciono entrambi i modi, è richiesto un lavoro dei braccetti per andare in pressione, aiutare nella manovra offensiva, credo che siamo stati bravi a trovare le posizioni e ciò che ci serviva per affrontare l'Atalanta che è una squadra forte che viene uomo su uomo, siamo stati bravi, il mister ci ha trasmesso subito i movimenti".

Primi in Europa per striscia di risultati in casa, cosa determina questo? Non è solo ambientale.
"Sì, siamo molto contenti di questo, avere il supporto dei tifosi, su un campo che conosci bene, ti dà una mano. Poi speriamo di poter ottenere una vittoria per dedicarla a Maradona. Giocare in questo stadio è difficile per tutte le altre, cercheremo di continuare la striscia".

Sui tanti infortuni, c'è una preoccupazione da parte di voi giocatori? Per prevenire uscite dal campo in caso di fastidi?
"Noi dobbiamo pensare ad andare sempre forte, cerchiamo di fare tutti, sia con lo staff tecnico che medico che sono di livello alto, cerchiamo di recuperare il più possibile con tutte le cose possibili, poi dobbiamo dare il massimo in ogni momento senza pensarci".

Il Napoli in Champions non è mai riuscito a fare una prestazione importante, domani sarà la serata giusta? 
"Servirà tanta energia, sarà una gara tosta, loro vengono da partite importanti, un bel percorso, sarà una partita che richiederà impegno, energie, in entrambe le fasi, dovremo affrontarla al massimo".

Sarà una partita con tanti uno contro uno per andarli a prendere alti?
"Noi cerchiamo di dare pressione molto alta, per recuperare palla vicino alla porta avversaria. I duelli individuali sicuramente ci saranno e starà a noi arrivare forte per vincerne più possibili e per segnare recuperando palla".

Con la linea a 3 hai appoggiato molto il centrocampo con l'Atalanta, come si contrappone ad un Qarabag abile in ripartenza?
"Biasogna fare attenzione con le preventive, prepararsi subito alla potenziale fase difensiva già mentre attacchi, stando attenti agli avversari che restano alti. Questo sistema ci permette di aiutare di più la manovra, ma ricordando sempre le preventive".

Su cosa avete approfondito il Qarabag?
"Loro hanno molta intensità, lavorano molto sulle ripartenze, accerchiano molto quando attaccano, poi per il resto ci saranno tanti duelli individuali quando presseremo ma anche quando lo faranno loro e starà a noi vincerli. L'attenzione deve esserci sempre, non solo in difesa, ma da parte di tutti. Braccetto o centrale? Mi trovo bene in entrambe le posizioni, cambiano i compiti ma mi trovo bene in entrambe".

12.57 - Termina la conferenza stampa

