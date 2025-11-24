Monza dominante in Serie B: 25 punti in 10 giornate e difesa di ferro

Se non avesse portato a casa due sole vittorie nelle prime sei giornate di campionato, il Monza di Paolo Bianco avrebbe già preso il largo in Serie B.

Oggi i brianzoli sono primi con tre punti di vantaggio sul Modena e quattro sul Frosinone, ma quanto fatto nelle ultime dieci giornate di campionato da Pessina&C. è qualcosa di ben più clamoroso.

In questo lasso di tempo, infatti, il Monza ha portato a casa 25 dei suoi 29 punti, vincendo 8 gare segnando 15 gol. Con i Canarini di Andrea Sottil e i ciociari di Massimiliano Alvini sempre in seconda e terza posizione, ma con ben 6 e 7 punti di svantaggio.

Se a questo si aggiunge che, finora, nella rosa di Bianco nessuno è spiccato in termini realizzativi (il capocannoniere della squadra è Dani Mota con 4 centri), ci si rende conto della forza del collettivo. Un gruppo capace di portare a casa anche cinque clean sheet nelle ultime sei gare.

Un Monza che al momento ha tutto per apparire la squadra da battere.