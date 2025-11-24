Venezia, Antonelli: "Vittoria nel derby dedicata ai tifosi. Avanti con equilibrio"

Vittoria netta del Venezia nel derby contro il Padova. Sulla sfida dell'Euganeo, ospite delle colonne de Il Gazzettino, si è espresso il direttore sportivo dei lagunari Filippo Antonelli:

"Siamo contenti della prestazione e della vittoria nel derby. La dedichiamo all’Unione dei nostri straordinari tifosi: sono la nostra forza, non ci fanno mai mancare il loro sostegno e meritano pienamente questa gioia. Sappiamo di aver conquistato tre punti importanti contro un avversario ostico, ma da oggi la nostra attenzione sarà interamente rivolta al Mantova.

lo e il mister Stroppa conosciamo bene la categoria e siamo consapevoli che serviranno lucidità ed equilibrio fino all’ultima giornata, anche dopo gli ultimi due risultati positivi. Sabato i giocatori in campo e i tifosi sugli spalti, uniti, spingeremo fino all’ultimo secondo per conquistarci un’altra soddisfazione".